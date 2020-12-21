نيويورك تايمز: إدارة بايدن ستحاول التراجع عن قرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أكدت صحيفة نيويورك تايمز، واسعة الانتشار وسط النخب الأمريكية، أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية تحدٍ للأعراف الدولية.

وحسب المقال الوارد في صحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن ستحاول التراجع عن بعض قرارات ترامب.

وقال السيناتور الأمريكي جيمس م. إينهوف من، إن قرار إدارة ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية صادم ومخيب للآمال.

وأضاف في تصريح نقلته الصحيفة “توقعت ذلك، سوف تعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها”.

وقال إينهوفي “إنني حزين لأن حقوق شعب الصحراء الغربية قد تم التنازل عنها”.

وأضاف “لقد تلقى نصائح سيئة من فريقه، كان بإمكانه إبرام هذه الصفقة دون مقايضة حقوق الأشخاص الذين لا صوت لهم”.