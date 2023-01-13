نيويورك تايمز تصنف الجزائر من أفضل الأماكن للزيارة خلال 2023

في كل عام ، تسلط نيويورك تايمز الضوء على مجموعة من الوجهات التي تستحق الاستكشاف. من الأماكن ذات الأهمية التاريخية إلى الزوايا غير المأهولة ذات المناظر الطبيعية الهائلة والمذهلة.

وتوفر نيويورك تايمز لعشاق الاكتشاف 52 منطقة يجب مشاهدتها لوضعها على قوائم السفر الخاصة بهم.

في أحدث اختيار لها، ضمت صحيفة نيويورك تايمز الجزائر إلى قائمة الدول التي تستحق الاستكشاف.

وقالت “تقع الأراضي الجزائرية بين المناخ المعتدل للبحر الأبيض المتوسط ​​والطقس المشمس جدًا للصحراء. فالفصول الأربعة (الربيع ، الصيف ، الخريف والشتاء) تجدها بالجزائر في يوم واحد ومناطق مختلفة. تتميز بالظروف المناخية وكذلك درجات الحرارة المتنوعة”.

وأضافت نيويورك تايمز بين هذا وتنوع البيئات المعيشية على جميع المستويات. كل شيء موجود لإرضاء عشاق التجارب السياحية الأصيلة.

ثم أشارت الصحيفة الأمريكية اليومية مباشرة إلى طاسيلي ناجر. سلسلة جبال تقع في جنوب شرق الأراضي الجزائرية. أو في قلب الصحراء.