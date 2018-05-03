نيويورك تحتضن الأيام الثقافية والسياحية الجزائرية يومي الجمعة والسبت  

تنظم القنصلية العامة للجزائر بنيويورك، بالتنسيق مع البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة الأيام الثقافية والسياحية الجزائرية بنيويورك على مدى يومين ابتداء من غد الجمعة.

هذه الأيام الثقافية والسياحية تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف القنصلية العامة للجزائر بنيويورك،

لتكثيف النشاطات واللقاءات الثقافية الهادفة لخلق فرص تعاون وشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية،

وقد تم التركيز هذه السنة على أهم مدينة أمريكية، نيويورك باعتبارها مركزا وطنيا ودوليا ذو تأثير ثقافي واقتصادي عالمي.

وستشمل هذه التظاهرة في المستقبل مدنا أمريكية أخرى.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الاولى من نوعها منذ افتتاح القنصلية العامة، إقامة معارض للصناعات التقليدية والزرابي وعرض صور وفيديوهات حول المقومات السياحية للجزائر،

وكذا تنظيم أمسيات موسيقية، كما سيتم تخصيص جزء من هذا البرنامج للتعريف بالطبخ الجزائري من خلال تقديم أطباق من إعداد طباخين جزائريين.

كما تهدف هذه الأيام الترويجية، من جهة إلى “التعريف بالثقافة والفن الجزائريين وكذا إبراز مختلف المقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا،

ومن جهة أخرى، المساهمة في مد جسور التواصل بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.