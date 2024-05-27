نيويورك: رجل يلقي سائلا قابلا للاشتعال في مترو الأنفاق

تعرض رجل يبلغ من العمر 23 عامًا لهجوم في مترو أنفاق نيويورك من قبل راكب آخر ألقى عليه سائلًا قابلاً للاشتعال. حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

ووقع الحادث يوم السبت 25 ماي في محطة هيوستن ستريت، في قلب مانهاتن.

ووفقا لوسائل الإعلام المحافظة، كان بيتريت عليجاج، 23 عاما، متجها إلى تمثال الحرية مع خطيبته وابنة عمه. عندما استهدف المهاجم المجموعة الصغيرة.

وقال الرجل من أصل ألباني: “كان لديه كوب (…) بداخله شيء مثل الزيت، أشعل النار فيه وألقى بكل شيء بعيداً”. ويتابع قائلاً: “لقد قمت بحماية خطيبتي بجسدي”.

وقال الضحية إنه مزق قميصه لتجنب النيران، قبل أن يرشه رجال الإطفاء بنفث من الماء.

وتم نقله إلى مستشفى وايل كورنيل في نيويورك، وكان مصابًا بحروق في حوالي ثلث جسده. بما في ذلك رقبته ويديه. ورغم أنه لم يتم بعد تحديد مدى خطورة الإصابة يوم السبت، إلا أن حياته ليست في خطر.

وتم القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عامًا ومعروف لدى الشرطة، بعد فراره.

وبحسب المحققين، فهو متورط بالفعل في هجوم مماثل على منصة مترو في فيفري الماضي.

ومنذ بداية عام 2024، وقعت عدة حوادث عنف في مترو أنفاق نيويورك.

في 12 فيفري، أدى إطلاق نار في محطة في برونكس، إلى مقتل شخص واحد. وهو رجل يبلغ من العمر 34 عامًا، وإصابة خمسة آخرين.

وفي نهاية فيفري، تعرض سائق مترو الأنفاق للطعن أيضًا في إحدى محطات بروكلين.

وفي مارس، اندلع إطلاق نار آخر في قطار، مما تسبب في حالة من الذعر بين المسافرين.