نيويورك سيتي يعرض الوافد الجديد بقرار على الجمهور

قام نادي نيويورك الأمريكي، أمس الإثنين، بنشر فيديو تعريفي للاعبه الجديد المهاجم منصف بقرار، حتى يتسنى لجمهور الفريق معرفة اللاعب الجزائري.

وجاء الفيديو بعنوان، 10 أشياء بخصوص لاعبنا رقم 9، والذي تم نشره عبر منصة التواصل الإجتماعي X، تم إستعراض فيه أهم المعلومات بخصوص لاعب الوفاق السابق منصف بقرار.

وأوضح الفيديو، أن بقرار وُلد بمدينة سطيف، وبدء مسيرته الإحترافية مع نادي وفاق سطيف، كما أن اللاعب يفضل لعب لعبة “فيفا” على البلاستيشن، وبعد كرة القدم يفضل اللاعب بقرار كرة السلة

بالإضافة لهذا، فإن الوجهة المفضلة للاعب الجزائري لقضاء العطلة هي مدينة بالي الإندونيسية، والطبع الموسيقي الذي يفضله اللاعب هو موسيقى الراب وطبقه المفضل هو الدجاج والبطاطا.

كما أبرز النادي الأمريكي، أن أفضل نصيحة تلقاها اللاعب لتحقيق النجاح في مسيرته هي تجنب كل الأمور التي تشتت تركيزه، والذي يجب المحافظة عليه لتحقيق الأهداف.

كما نوه النادي الأمريكي في الفيديو أن اللاعب بقرار، يتواجد في الولايات المتحدة لأول مرة ودعا الأنصار للترحيب به.

وفي الختام، وجه منصف بقرار، رسالة لجمهور فريقه، والتي كشف فيها أنه كان متحمسا للإلتحاق بالفريق، وسبق له مشاهدة مباريات الفريق والأجواء اللطيفة التي تصنعها الجماهير.