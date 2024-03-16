نيويورك سيتي يهنئ منصف بقرار

تلقى المهاجم الجزائري، منصف بقرار، التهاني من مسؤولي ناديه نيويورك سيتي الأمريكي، بعد اعلان قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص مارس.

ونشرت إدارة نيويورك سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة نجمها منصف بقرار، حاملا العلم الجزائري.

كما علّق مسؤولو النادي الأمريكي، بعبارة: “تهانينا الحارة لمنصف بقرار، على تلقيه أول دعوة له مع أكابر المنتخب الجزائري”.

كما نوهت إدارة نادي نيويورك سيتي، بتوقيت المباراتين التحضيريتين اللتين سيخوضهما منصف بقرار، مع المنتخب الوطني، في مواجهة كل من بوليفيا، وجنوب افريقيا، خلال تربصهم المقبل.