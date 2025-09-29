نيويورك.. عطاف يتحادث مع وزراء خارجية عدد من الدول

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، لقاءات، مع وزراء خارجية عدد من الدول، استكمالا للقاءاته الثنائية على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أجرى وزير الدولة، مُحادثات مع وزير الشؤون الخارجية لدولة إريتريا، عثمان صالح محمد.

كما تحادث عطاف، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون التنموي لجمهورية بوروندي، إدوارد بيزيمانا.

وأجرى وزير الدولة، مُحادثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، سوبرامانيان جاي شنكر.

كما تحادث أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان جيل بينتو.

وأجرى كذلك وزير الدولة، مُحادثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف.

كما تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مع وزير الشؤون الخارجية لسلطنة بروناي دار السلام، داتو أيروان يوسف.

وأجرى كذلك وزير الدولة، اليوم بنيويورك، مُحادثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية المالديف، عبد الله خليل.