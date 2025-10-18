نڨازي ضمن المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إفريقية لعام 2025

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، عن اختيار حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات، كلوي يمينة نڨازي، ضمن القائمة الرسمية للاعبات المرشحات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) لجائزة أفضل حارسة مرمى في القارة الإفريقية لسنة 2025.

ويأتي هذا الترشيح المرموق تتويجًا للعروض المميزة التي قدمتها نڨازي مع المنتخب الوطني، حيث أثبتت تألقها واستقرار مستواها في مختلف المنافسات القارية، لتلفت الأنظار بقدراتها العالية ومساهمتها في بروز الكرة النسوية الجزائرية على الساحة الإفريقية.

وتندرج هذه الجائزة ضمن الجوائز السنوية للفئات النسوية التي ينظمها “الكاف”، بهدف تكريم اللاعبات، المدربين، والمنتخبات الذين تميزوا خلال فترة التقييم الممتدة من 6 جانفي إلى 15 أكتوبر 2025.

ويمثل هذا الترشيح خطوة مشرفة لكرة القدم النسوية الجزائرية، ويعكس التطور المتواصل في أداء لاعبات “الخضر” في المحافل الإفريقية.