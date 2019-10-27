أودع، أمس، كل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، ملفاتهم لدى السلطة المستقلة للانتخابات.

وقد أودع 10 راغبين في الترشح ملفاتهم، بينهم رؤساء أحزاب سياسية ومترشحين أحرار، استطاعوا جمع التوقيعات. وقد أودع كل من عز الدين ميهوبي ممثلا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ملفه، إلى جانب بن فليس علي رئيس حزب

طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس جزب جبهة المستقبل، فضلا عن عبد القادر بن ڤرينة رئيس حركة البناء الوطني

ملفاتهم ممثلين لأحزاب سياسية، في وقت تقدم كل من عبد المجيد تبون وسليمان بخليلي والبروفيسور بن نعمان ملفاتهم كأحرار.

واستطاع عبد المجيد تبون جمع ما يزيد عن 123 ألف توقيع، أودعها لدى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، في حين جمع

علي بن فليس ما يزيد عن 105 ألف توقيع تقدم بها أمس للسلطة، كما تم الإشارة إلى تجاوز أيضا كل من عبد القادر بن ڤرينة

وعز الدين ميهوبي عتبة 120 ألف استمارة توقيعات. وكان أول من تقدم، نهار أمس، لإيداع ملف ترشحه للرئاسيات،

علي زغدود، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح للصحافة، وتم الإشارة من مصادر من السلطة أن عددا كبيرا من استمارات

الراغب في الترشح كانت فارغة، في حين تقدم، هبيرات عبد الرزاق، بملفه للسلطة وأكد أنه استوفى كامل شروط الترشح

ويرغب في خدمة الجزائر والخروج بها من الأزمة. وأودع من جهتهم كل من سليمان بخليلي وعبد العزيز بلعيد

والبروفيسور بن نعمان، ملفاتهم في وقت متأخر من نهار أمس للسلطة المستقلة لتنظيم الإنتخابات، حيث يعد نهار أمس

عند منتصف الليل هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات.