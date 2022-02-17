هؤلاء الأشخاص إرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 11 الصادر اليوم الخميس، قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية، وفق المرسوم التنفيذي المحدد لتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.

وضمت القائمة 16 شخصا صنفوا على انهم أشخاص ارهابيين، بينما تم تصنيف كل من الماك ورشاد على أنهما منظمات ارهابية.

وضمت القائمة كل من:فرحات مهني، ، هشام عبود، أمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد”، لعباسي براهيم، فرحوح حناف، لورغيوي يوغرطة، إتيم مراد. مرزوق عبد الرحمان، مخيوبة يحي، دهينة مراد المدعو ”عمار“. منصري منار، عروة عباس، زيطوط محـمد، مكي دواجي ابراهيم، بوذراع رضا المدعو ”تقي الدين“.

ويهدف هذا الإجراء لتعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهــاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين.

وجاء هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونـيــو سنـة 1966. والمتـضـمـن قــانــون العــقــوبــات، المعدل والمتـمـم، مــن المــرســوم التـنـفـيذي رقم 21-384 المــؤرخ فـي 30 صـفر عــام 1443. المــوافــق 7 أكـتــوبــر سـنة 2.21 والمــذكـور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية في القائمة الوطنية للأشخاصوالكيانات الإرهابية.

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