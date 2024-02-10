هؤلاء الأطفال معنيون بالتسجيل في السنة أولى ابتدائي الموسم المقبل

تضمّن المنشور الوزاري الخاص بالدخول المدرسي العمل على تجسيد التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس. أي ست سنوات بالنسبة للموسم الدراسي 2025/2024. فهي تعني الأطفال المولودين ما بين أول جانفي 2018 و 31 ديسمبر.

كما شدّدت الوزارة، على ضمان الحق في التمدرس الاجباري إلى غاية ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة كاملة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.

وعليه، يُمنع منعاً باتاً فصل أو شطب أي تلميذ لم يبلُغ سن ست عشرة (16) سنة كاملة وثمان عشرة (18) سنة كاملة بالنسبة للتلميذ ذي الاحتياجات الخاصة.