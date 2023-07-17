هؤلاء التلاميذ الذين تحصلوا على المراتب الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا

كشف وزير التربية، محمد بلعابد، اليوم الإثنين، عن أسماء التلاميذ الذين تحصلوا على المراتب الأولى في شهادة البكالوريا.

وحسب وزير التربية الوطنية، فقد تحصل التلميذ بن قداش محمد أمين. من شعبة علوم تجريبية على معدل 19.50 /20 في شهادة البكالوريا. والذي يدرس في ثانوية العقيد على تونسي بولاية غليزان.

كما تحصل التلميذ دعاشي أسامة على معدل 19.32 شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.81 في المواد الأساسية. من ثانوية محمد شريف امقران في ولاية سطيف.

كما تحصلت التلميذة هلال ايمان فاطمة الزهراء من شعبة علوم تجريبية على المرتبة الثالثة وطنيا. بمعدل 19.32 ومعدل 19.47 في المواد الأساسية. والتي تدرس بثانوية قاوية عبد المومن في ولاية سعيدة.

أما المرتبة الاولى وطنيا بالنسبة لطلبة اشبال الامة، فقد تحصل الشبل بوسعيد عبد الواحد 19.02 في شعبة الرياضيات. والذي يدرس بمدرسة أشبال الأمة الشهيد حمداني عدة وهران المنحدر من ولاية النعامة.

وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تحصلت مناصرية آلاء من فئة التحديات الحركية على معدل 18.02. من شعبة علوم تجريبية، والتي تدرس في ثانوية السعيد بن شايب بولاية بسكرة.

كما تحصلت التلميذة عقون خولة من ذوي التحديات البصرية على معدل 17.46 في شهادة البكالوريا. شعبة الآداب والفلسفة من ولاية سطيف.

وحسب تصريح وزير التربية الوطنية، فقد تحصل أشبال الأمة على نسبة نجاح في البكالوريا بلغت 98.34%.

أما فئة ذوي التحديات البصرية فقد تحصلوا على نسبة نجاح بلغت 65.85% والتي فاقت معدل نسبة النجاح الوطنية. كما بلغت نسبة نجاح ذوو التحديات الحركية 46.03%.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت نسية نجاح نزلاء مؤسسات إعادة التربية 44.53%.