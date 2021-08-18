هؤلاء الذين يحتاجون جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أوضح مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، إن الأشخاص الذين يملكون جهاز مناعي أقل فعالية من الطبيعي، أو ضعيف للغاية، يحتاجون للحصول على جرعة معززة إضافية من لقاح كوفيد-19.

ودعا الخبراء، المعنيين، إلى التوجه لأخذ “الجرعة الثالثة” من لقاح كوفيد-19، خصوصا مع انتشار المتحور “دلتا”.

وحسب ذات المركز، فإن الجرعة الثالثة، توفر طبقة أخرى من الحماية لكبار السن، وكذلك كل البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز والسرطان والذين لديهم أعضاء مزروعة، وهي حالات تؤدي لضعف المناعة.

وصُنف أكثر من 40 بالمئة من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، ثم أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا إلى المستشفى، بأنهم يمتلكون مناعة ضعيفة.

ونصح المركز، بالانتظار لمدة 4 أسابيع على الأقل للحصول على الجرعة الإضافية المعززة، بعد إكمال سلسلة اللقاح الأولية، مشيرة إلى إن الجرعة الثالثة، يجب أن تكون من نفس نوع اللقاح الذي حصلت عليه الشخص في البداية.