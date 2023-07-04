هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من طرف رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين. على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.بمناسبة الإحتفال بعيدي الإستقلال والشباب.

وتمت الترقية إلى رتبة لواء العمداء التالية أسماؤهم:

نور الدين قايد، موسى سعادي، نصير بوحامة، اسماعيل شوابنة، عبد الغاني بوزاهة، عز الدين عليوش. منير زايد، عبد الباسط بن جدو، جمال الدين ديب، فكير يخلف، سيدعلي سنوساوي، نصر الدين حكيم.

كما تمت الترقية إلى رتبة عميد العقداء التالية أسماؤهم:

محرز جريبي، محمد التوفيق شوشان، محمد نمار، نور الدين بوزينة، بغداد بوشيبة. سمير حمد تامي نورين، عمار بن حمزة، كمال العمراوي، نبيل عصمان، محمد رضا قبايلي. محمد مقراني، مختار سوكو، محمد عبد الحق جابو، هشام موساوي، كمال بلعيدي. رفيق بعلوج. الطيب غميرد، موسى طهراوي، فاتح رحلي، محمود مجني، زيدان بن طويري، جمعي مرابط، الربيعي لوصيف.

أمين عبدي، كمال حاجي، لخضر كمال، سلطان قواسمية، سليم قرعيش، هاشمي اسماعيل. سعيد سيدي ويس، عبد السلام بلغول، الصغير السويداني، فوزي غاجاتي، سمير زقروش. بلقاسم حسين، عبد العزير ناصف، محمد مراح، رضوان ميساشني، مقران بن بوعبد الله، عبد الحميد لعوامري. محمد فاتح خالدي، خالد قاسم، حكيم أدامي، خالد أنفوخ، عبد الحكيم محي الدين. عبد الرحيم عداسي، رابح مجاهد، صخري سليم، ابراهيم قرفي، مراد حماد، جيلالي شمبازي، عبد القادر السنوسي. رحيم كاوهة، كريم كوزا، حسين الطيار، نبيل بن صالح، مراد منصوري، عبد الكريم مقبوش، لطفي بوعشة، عثمان بوزيزة، نبيل منصوري. رشيد أوجاني، عبد الله جباري.

عبد الحميد بوكروم، عبد الحكيم أوشيش، الوردي رزايقية، حسان بن احمد، نور الدين كتفي، مسعود عثماني، نذير ساحلي. محمد حجاوي، محمد بوخيرة، عدنان بوكعباش، مذكور بوراس، كريم زيداني. فؤاد أبركان، مسعود بوزعوط، كريم مزيان كانون، أحمد حمادي، جلول خروبي، خالد بوجمعة. حميد واعلي، عزوز نمر، رفيع حقيقي، عميروش بعوش، لطفي سبوعي، محمد بدروني، محمد ف، ناصر ثابت، محمد أرزقي عوني.

كما أشرف رئيس الجمهورية، على ترقية، العميد فايزة درادري.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الترقية إلى رتبة عقيد كل من العميد نبيلة منصوري، ياسين وزني، العياشي صاري، سيدعلي كريتين. جمال باشا، سفيان حمودة، محمد عبد النور، سمير بوحلفاية، صونيا مراح.

وتمت الترقية إلى رتبة لواء العمداء يحيى علي ولحاج، مسعودة بولنوار.

كما تمت الترقية إلى رتبة عقيد المقدم زرقين سواحي.

أوسمة الشرف

بالإضافة إلى ذلك، تم إسداء وسام الشرف من طرف الرئيس تبون إلى كل من العقيد محمد بن شريف، جمال بوشريط.

كما تم إسداء وسام الاستحقاق العسكري إلى كل من المقدم أكرم حسيني وعبد الحق خرخار.

وتم إسداء وسام الجيش الشارة الثالثة العقيد كمال بلقاسمي. كما تم إسداء الشارة الثانية المقدم العربي مداح، فضيل برزيقة. والشارة الأولى الرائد خالد سحنوني، أسامة بوطابو.