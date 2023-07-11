هؤلاء الفائزون بالوسام الشرفي للتصدير

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء على احتفالية الطبعة الأولى لـ “الوسام الشرفي للتصدير”.

ونظمت هذه الطبعة تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق”، حيث تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. و التعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وفاز بجائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية مجمه فادركو للمنتجات الصحية وورق السيليلوز.

وبلغ عدد البلدان المصدر إليها 23 بلدا، أما رقم أعمال التصدير المحقق من 2020 إلى 2022 فقد بلغ 63.62 مليون دولار.

أما جائزو أفضل شركة أجنبية مصدرة فقد حصدها EL SEWEDY CABLES ALGERIA. حيث تختص في تصدير الكوابل الكهربائية والمحولات الكهربائية.

وبلغ عدد البلدان المصدر إليها 17 بلدا، أما رقم أعمال التصدير المحقق من 2020 إلى 2022 فقد بلغ 29.18 مليون دولار.

وبالنسبة لجائزة أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية، فقد حصدها SARL BOUBLENZA AGRO ALIMENTAIRE ET PROUDUIT AGRICOLES. حيث تختص في تصدير الخروب ومشتقاته.

وبلغ عدد البلدان المصدر إليها 25 بلدا، أما رقم أعمال التصدير المحقق من 2020 إلى 2022 فقد بلغ 47.6 مليون دولار.

وحصد جائزة أفضل مصدر لزيت الزيتون ETS KIARED، حيث بلغ عدد البلدان المصدر إليها بلدين. مع تحقيق رقم أعمال تصدير بلغ 201 ألف دولار في الفترة ما بين 2020 إلى 2022.

وعن وسام الإستحقاق لأحسن هبئة عمومية مرافقة للمصدرين، فقد فاز به المؤسسة العمومية “تصدير”. فرع مجمه الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس.

وبلغ عدد التظاهرات الاقتصاية المنظمة بالجزائر والخارج من 2020 إلى 2022، 96 تظاهرة.

وبالنسبة لجائزة أفضل مصدر خدمات مؤسسة ناشئة، فقد حصدها YASSIR START UP.

وبلغ عدد المصدر إليها 6، فيما حققت رقم أعمال بلغ 18.7 مليون دولار من 2020 إلى 2022.

كما حصدت شركة SOMIPHOS جائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية شركة مناجم الفوسفات.

وبلغ عدد البلدان المصدر إليها 21 بلدا، محققة رقم أعمال بلغ 350.02 مليون دولار من 2020 إلى 2022.

وفازت EXPO CUIR SARL بجائزة أفضل امرأة مصدرة للجلود، حيث بلغ عدد البلدان المصدر إليها 4

محققة رقم أعمال بلغ 450 ألف دولار، بين 2020 و2022.

كما فازت MEDITERANEAN FLOAT GLASS MFG بجائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية. حيث بلغ عدد البلدان المصدر إليها 35 بلدا. كما بلغ رقم الأعمال المحقق بين 136.94 مليون دولار بين 2020 و2023.

وفازت BIODATTE ALGERIE EURL بجائزة أفضل مصدر للتمور، حيث بلغ عدد البلدان المصدر إليها 16 بلدا. محققة رقم أعمال بلغ 4.93 مليون دولار بين 2020 إلى 2022.

وفازت SPA CONDOR ELECTONICS بجائزة أفضل مصدر شاب للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.

وبلغ عدد البلدان المصدر إليها 15 بلدا، فيما بلغ رقم أعمال التصدير المحقق من 2020 إلى 2022، 28.5 مليون دولار.

ونالت SATEREX IRIS الوسام الشرفي لتصدير الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية وإطارات العجلات.

وبلغ عدد البلدان المصدر إليها 28 بلدا، فيما حققت رقم أعمال للتصدير بلغ 45.03 مليون دولار بين 2020 و2023.