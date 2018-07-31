هؤلاء الفنّانون سينشطون مهرجان الراي في سيدي بلعباس

سيشارك العديد من الفنانين في تنشيط الطّبعة الـ 11 لمهرجان الراي بسيدي بلعباس،المرتقب تنظيمها من 1 إلى 4 أوت المقبل.

وحسب البرنامج المسطّر في إطار هذا المهرجان الثقافي، يرتقب حفل الافتتاح مشاركة الشابة خيرة وفرقة راينا راي وحكيم صالحي.

بالإضافة إلى الشيخ النعامي ومحمّد الصغير وعماد باشا والشّاب براهيم حدرباش ودريس رحماني وعقيل الصغير.

في حين سيكون الجمهور على موعد في السّهرة الثانية مع جمال ميلانو وغانة المغناوي والشابّة فاتي.

وكادير الصغير والشّاب رياض وتوفيق المدرومي والشاب جواد.

وسيعرف حفل الإختتام مشاركة الشاب حسين نجمة وعدولة والشاب محفوظ والشاب رياض و الشاب محمد العباسي. وكذا الشاب عباس والشيخ بلمو والشاب طارق والفنانة ياسمين عماري بالإضافة إلى فرق راب محلية.

للإشارة، ستفتح سهرات المهرجان الوطني لأغنية الراي المنظم تحت إشراف وزارة الثقافة.

وبالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مجانا في حدود الساعة الثامنة أمام الشباب والعائلات.