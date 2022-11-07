هؤلاء القادة الذين التقاهم رئيس الجمهورية على هامش قمة المناخ في مصر

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بالعديد من الرؤساء وقادة الدول، على هامش قمة المناخ المقامة في شرم الشيخ بمصر.

وعلى هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، التقى رئيس الجمهورية بالعاهل الأردني، عبد الله الثاني. الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد. رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، وقادة آخرون.