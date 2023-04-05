هؤلاء القضاة الفائزون في انتخابات تجديد المجلس الوطني والهياكل النقابية بمجلس قضاء الجزائر   

أسفرت نتائج انتخابات تجديد المجلس الوطني والهياكل والفروع النقابية ، للنقابة الوطنية للقضاة التي أجريت امس الثلاثاء، على مستوى مجالس القضاء عبر ربوع الوطن، عن فوز ثلاثة قضاة على مستوى مجلس قضاء الجزائر.

وتصدر قائمة الفائزين القاضي “بلقسام فيصل” ب197 صوتا تلاه رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر القاضي :محمد الصديق طافر” ب141 صوتا الذين فازا بعضوية المجلس الوطني، فيما احتل المرتبة الثالثة “فكير رضا” وكيل جمهورية لمحكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة ب96 صوتا كرئيس الفرع النقابي.

هذا وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة العيدي عوداش لموقع “النهار اونلاين”، أن الانتخابات التي جرت في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة اكثر من 75 بالمائة، الى حين انعقاد الجمعية العامة لانتخاب المكتب التنفيذي و نقيبا جديدا على رأس النقابة الوطنية للقضاة يوم 27 أفريل الجاري .