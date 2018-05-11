هؤلاء اللاعبون ينالون رضا ماجر!!

أعطى الناخب الوطني، رابح ماجر الإنطباع بأنه إقتنع بـ3 عناصر محلية على وجه التحديد بعد المواجهة أمام السعودية، أول أمس الأربعاء.

وقال :”بالنسبة لي المُنتخب المحلي يُمكن إعتباره خزّانا للمنتخب الأول، وعناصر مثل بوخنشوش وشافعي ونعماني كانت في المُستوى على العموم”.

وترك خريج مدرسة النصرية الإنطباع بأنه راض عن الأسماء السالف ذكرها، رغم الهزيمة والتي إعتبرها “مكسبا مهما” بالنسبة له وللاعبيه.

وتوحي تصريحات أسطورة بورتو، بأن نعماني، شافعي وبوخنشوش لديهم حظوظ كبيرة للمُشاركة في التربص القادم للمنتخب الأول، نهاية الشهر الجاري.