هؤلاء اللاعبين العالميين يحملون أوشاما باللغة العربية

اختار عدد من نجوم الكرة المستديرة، رسم أوشاما باللغة العربية على أجسادهم، تحمل معاني كثيرة بالنسبة لهم.

ومن أهم اللاعبين الذين اشتهروا بأوشاهم العربية، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث كتب اسمه “ابراهيموفيج”.

ولم يتوان النجم الأرجنتيني لنادي جوفنتوس ديبالا، في كتابة اسم والدته “إليتشي” باللغة العربية، على صدره وأظهره في أكثر من مناسبة.

أما اللاعب الإسباني لتشلسي سيسك فابريغاس، فقد اختار أن يكتب لصديقته اللبنانية دانييلا، على جسده بوشم باللغة العربية.

وكتب فابريغاس “Hayete D LalAbad”، “حياة د للأبد” ويعني حرف “D” اسم صديقته دانييلا.

كما يعتبر اللاعب الغاني مونتاري، أكثر اللاعبين شهرة بالأوشام العربية، حيث كتب لفظ الجلالة على صدره، وآيات من القرآن الكريم.

وكشف في سنة 2013، مع إنتر ميلان خلال احتفاله بنزع قميصه عندما سجل هدفا في مرمى برشلونة في رابطة الأبطال.

أما لاعب البارصا بوسكيس، فقد كتب على ساعده باللغة العربية “شيئ لك الحياة في بلدي”، وهو الوحيد الذي يعرف معناه.

غوتي لاعب الريال السابق، كتب “أمي”، وباريخو اللاعب فالنسيا كتب “دانيال”.

بينما كتب مدافع أرسنال الشاب هيكتور بيليرين كلمة “صديق” بالعربية.