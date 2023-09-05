هؤلاء المعنيون للتدريس بالساعات الإضافية في الجامعات

ستقلص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العمل بالساعات الإضافية على مستوى كل أقسام جامعات الوطن، وتكتفي فقط بأساتذة للتدريس في مواد الرياضيات، والإعلام الآلي واللغات الأجنبية.

وحسب مصدر مسؤول في الوزارة، فإن هذه التخصصات تعرف نقصا كبيرا في التأطير، خاصة بعدما تم تعميم استعمال اللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية.

كما كشف المتحدث عن مقترح خاصة بالتعاقد موجود الآن لدى الوظيفة العمومية يتم من خلاله التعاقد مع الأساتذة للتوظيف في الجامعات، مشيرا إلى أن هذا المقترح قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جهة أخرى قال المتحدث أنه تقرر هذه السنة تمديد برامج الأنشطة البيداغوجية إلى غاية الساعة 22 ليلا، مع ضمان الجانب وتوفير الإنارة وغيرها من المقتضيات الأخرى التي، مشيرا هنا إلى أن التمديد يشمل أصحاب الحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية.

ويكلف الديوان الوطني للخدمات الجامعية بضمان التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لضبط مخططات النقل الجامعي، وفقًا لمواقيت التدريس المعتمدة على مستوى كل جامعة.