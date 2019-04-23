هؤلاء النجوم هم ضحايا مقلب “رامز في الشلال” في رمضان 2019

الكثير من المتابعين العرب، ينتظرون برنامج المقالب، للفنان المصري رامز جلال، ويتساءلون عن النجوم الذين سيطلون بالبرنامج، في رمضان 2019.

وسيحمل الرنامج في هذا الموسم، إسم “رامز في الشلال”، حسب موقع الفن العربي.

وفي هذا العام، سيقع ضحية مقالب جلال العديد من النجوم، عُرف منهم: “لويس فونسي” صاحب أغنية ” Despacito”.

بالإضافة إلى النجم المصري، تامر حسني، وشيرين رضا، وعلي ربيع، وحلا شيحة.

وكذا محمد حماقي، ومدحت شلبي، شيماء سيف، شهيرة، دنيا سمير غانم، محمد أنور.

كما سيظهر في البرنامج، النجمة رانيا يوسف، وحسين الشحات، مصطفى خاطر، وأحمد شوبير.

يذكر أن جلال، يوقع بضحاياه في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، إذ يصطحب شخصاً من فريق العمل الضيف داخل قارب في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا.

وبينما هم ذاهبون للمكان، ينقلب القارب في البحر بطريقة ما، ليشعر الضيف بالخطر، وتبدأ رحلة تعذيب الضحية.

حيث يضطر الضيف لمحاولة السباحة لإنقاذ نفسه من الغرق، بالإضافة إلى الشخص الذي يقود القارب.

ويصل الضيف إلى الجزيرة، بعد ذلك ليبدأ في التعرّض لمقلب آخر على الجزيرة، ومع تصاعد الأحداث، يظهر رامز جلال على هيئة “غوريلا”.