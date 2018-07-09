هؤلاء “النجوم” يدفعون “حليلوزيتش” لرفض العودة للجزائر!

جاءت التصريحات الأخيرة التي أطلقها الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” لـ”النهار”، لتطرح علامة إستفهام، حول مدى رغبته في العودة للجزائر.

ويبدو بأن “الكوتش” مُتخوف من قيادة دفة “الخضر”، خاصة وأن الكثير من الركائز في التشكيلة الحالية يمتلكون علاقة باردة معه.

ونجد بأن البوسني كانت لديه مشاكل مع “ياسين براهيمي” و”فوزي غولام” اللذين إشتكيا من طريقته وتركهما الدائم على مقاعد البدلاء.

كما أن رياض محرز، ألمح مرارا بأنه تعرض للظلم من “حليلو” الذي إكفتى بالإعتماد عليه لـ70 دقيقة في مونديال 2014.

ولاننسى أيضا بأن أسطورة “نانت” لايتفق مُطلقا مع سفيان فيغولي، ولديه نزاعات عديدة مع سفير تايدر، ستطفو للسطح إن عاد.

ونظرا لكل ماسلف، فإن وحيد حليلوزيتش لايبدو مُتحمسا كثيرا للتعامل مع مجموعة قبل لاتقبل به من الأساس.