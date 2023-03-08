هؤلاء النسوة اللائي كرمهن رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة
بقلم نسرين محفوف
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات، على حفل تكريمي على شرف نساء رائدات، متفوقات ومتميزات أثبتنّ جدارتهنّ في العديد من المجالات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
-ليلى حوتي بروفسور في علم الاوبئة تعلم في مركز مكافحة السرطان في وهران.
-زهية كعبوش استاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية.
-المقدم باية قرت أستاذة في طب أمراض الكلى. تعمل بالمستشفى المركزي للجيش كرئيس وحدة تصفية الكلى.
-العقيد سعاد ناصري مديرة بالمديرية العامة للحماية المدنية.
-بنة مسعودي ناسخة للمصحف الشريف للقرآن الكريم بتقنية البرايل
-فاطمة محفوظي مشرفة على مشروع للنسيج في
-رفعت زينو مديرة مؤسسة للمبيدات الطبيعية.
-بريزة برزاق صحفية بالقناة الوطنية.
-زليخة بونار روائية ومستشارة ثقافية.
-دنيا بوغنبوز مديرة مؤسسة خاصة بروبوتيك الأطفال.
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