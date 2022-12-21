هؤلاء لا تفارقهم الإنفلونزا طوال موسم نزلات البرد

يصاب معظم البالغين بنزلات البرد بين مرتين و3 مرات كل عام، لكن بعض الأشخاص يصابون بهذه النزلات أكثر من هذا المعدل بكثير.

وحسب خبراء تحدثوا لموقع “بيزنس إنسايدر” الإخباري الأميركي، فإن عدد مرات إصابة الأشخاص بالأمراض المعدية خاصة الإنفلونزا ونزلات البرد يعتمد على عدة عوامل.

وتتمثل هذة العوامل في مناعة الأشخاص وكيف يتعرضون للفيروسات، ولديهم أطفال أو يعتنون بأطفال، ويقابلون كثيرين في العمل.

ويقول أستاذ الأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة كاليفورنيا أوتو يانغ إن “الناس يختلفون كثيرا من ناحية الإصابة بالأمراض المعدية”.

مضيفا أن “البعض يشعرون بأنهم مريضون طوال موسم نزلات البرد والإنفلونزا، في حين يشعر الآخرون بأنه لم يمسهم شيء”.

وتشمل أعراض نزلات البرد التي يمكن أن تستمر 7- 10 أيام في السعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والاحتقان والصداع العطس.

ويمرض الأطفال بشكل متكرر أكثر من البالغين، أما بعض هؤلاء الذين لديهم أطفال أو يعتنون بالأطفال يصابون بالعدوى منهم.

يقول توماس موراي، طبيب الأمراض المعدية للأطفال، إن الأطفال عرضة أكثر من غيرهم للإصابة لأن مناعتهم لم تكتمل بعد.

أما زميله فرانك إسبر، فيقول إن الأطفال في عمر ما قبل المدرسة قد يصابون بمعدل مرة واحدة في الشهر. لكن هذا العدد ينخفض إلى 4-6 مرات في العام، بمجرد أن يكبروا بما يكفي لممارسة تنظيف اليدين.

بحسب موراي، فإن مكان عمل الشخص وسلوكه هناك يمكن أن يساهم في زيادة فرص الإصابة بالمرض.

وعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين يعملون من المنزل أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية. مقارنة مع الأشخاص أنفسهم في حال عملوا في مكتب وقابوا العديد من الأشخاص خلال اليوم.

كما تزداد نسبة الإصابة في حال لم يغسل الأشخاص أيديهم باستمرار، ويبقون على مقربة مع أشخاص يحملون العدوى.

ونزلات البرد التي تستمر لأكثر من 10 أيام أو الالتهابات البكتيرية التي لا تستجيب للمضادات الحيوية يمكن أن تكون علامات على ضعف الجهاز المناعي.