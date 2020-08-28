هؤلاء من سيسمح لهم بدخول تونس عبر سياراتهم الخاصة

سمحت السلطات التونسية بدخول السيارات الخاصة من الجزائر نحو تونس وذلك ضمن عملية الاجلاء المبرمجة يوم 31 اوت المقبل.

وأعلنت السفارة التونسية في الجزائر، اليوم الجمعة في بيان لها، عن إمكانية الدخول بالسيارات الخاصة الى تونس ضمن عملية الاجلاء المقررة يوم 31 اوت 2020.

وشرطت السلطات التونسية على الرعايا الإبقاء على سياراتهم بالمعبر الحدودي بالتراب التونسي الى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الاجباري بالنزل.

مؤكدا في السياق ذاته ان عملية التنقل من المعبر الحدودي الى النزل ستكون بواسطة الحافلات.