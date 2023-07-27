هؤلاء من يمكنهم الإستفادة من تأشيرة البرتغال الذهبية

في السابق ، أعلنت حكومة البرتغال أنها وافقت على إنهاء مسارين للتأشيرة الذهبية كجزء من “برنامج المزيد من الإسكان”. إنهاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمار في الإسكان. وخيار تحويل 1.5 مليون يورو على الأقل إلى حساب بنكي برتغالي.

ومع ذلك، لم يتم وضع نهاية للبرنامج تمامًا ، حيث لا تزال هناك طرق للحصول على تصريح إقامة برتغالي. عن طريق الاستثمار ببساطة في البرتغال.

عند تنفيذ التغييرات الجديدة على نظام التأشيرة الذهبية. لا تزال هناك أربعة مسارات للاستثمار للحصول على الإقامة في الدولة، على النحو التالي:

مبالغ الاستثمار المطلوبة الاستثمار في صندوق – نصف مليون يورو

استثمار رأسمالي- 1.5 مليون يورو

للعلوم والبحوث – نصف مليون يورو

كما سيُطلب من الأشخاص الذين يتطلعون إلى خلق فرص عمل استثمار نصف مليون يورو وضمان خمس وظائف جديدة على الأقل.

التعديلات الجديدة المطبقة على الإقامة عن طريق مخططات الاستثمار في البرتغال تعني حظر الاستثمار العقاري. في القطاع السكني في بورتو ولشبونة وبراغا. ومع ذلك، عارضت منطقتا الحكم الذاتي في جزر الأزور وماديرا مثل هذه المقترحات.

بالإضافة إلى اعتباره من جانب واحد، أدان رئيس حكومة جزر الأزور، خوسيه مانويل بولييرو. قرار البرتغال إنهاء تصاريح الإقامة الجديدة للاستثمارات في الإسكان.

كما قال بولييرو إن الإجراءات ذات صلة بالعلاقات الاقتصادية لجزر الأزور.

لن أكون معلقًا على القرارات. ما يمكنني قوله هو موقف حكومة جزر الأزور. الذي كان مؤيدًا لاستمرار التأشيرات الذهبية، مع مراعاة الغرض منها. للتعبير عن عدم موافقتنا والاحتجاج على القرار أحادي الجانب “. .

في الوقت نفسه، اعتبر ميغيل ألبوكيرك، رئيس منطقة الحكم الذاتي في ماديرا، أن هذه التغييرات تأتي بنتائج عكسية.

كما قال إن المشروع يجعل السكن المحلي كبش فداء لا معنى له من حيث مشاكل الإسكان ، مؤكداً أنه ينتهك ثقة المستثمرين.