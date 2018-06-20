هؤلاء نوابغ الجزائر في «البيام» من عائلات «زوالية» بمعدلات 19/ 20

في انتظار الكشف عن النتائج الترتيبية بعد امتحان البكالوريا

«سارة بوشامة» من ولاية باتنة تتحصّل على معدل 19.76

«كمال بروتن» من قايس تحصّل على أعلى معدل بـ19.26 في ولاية خنشلة

«أودادي آسيا» حافظة لكتاب الله تحصّلت على معدل 19.21 بحاسي مسعود

قوائم الناجحين تصل مديري التربية يوم 26 جوان

أجّلت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إرسال قوائم الناجحين إلى مديريات التربية إلى غاية 26 جوان، أي بعد الانتهاء من امتحان البكالوريا، كي يتم التفرغ للامتحان الذي يشرع فيه اليوم، وهو الأمر الذي جعل مديريات التربية تتعرف على أعلى معدل في امتحان «البيام».

وقد زارت النهار، أمس، بعض التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات عالية، بعد الإعلان عن النتائج، ويتعلق الأمر بالذين تراوحت معدلاتهم بين 18 و19 من 20.

«سارة بوشامة» من ولاية باتنة تتحصل على معدل 19.76

تمكنت التلميذة في متوسطة الشهيد عايلة العيفة «سارة بوشامة» من دائرة الشمرة بولاية باتنة، من تحقيق معدل نجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط بلغ 19.76 من 20، وهو أعلى معدل بولاية باتنة، ومن أعلى المعدلات وطنيا.

وحسب هذه التلميذة النابغة في لقاء جمعنا بها، أمس الثلاثاء، في بيتها العائلي بمدينة الشمرة، فإن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل كان توفيقا من الله أولا، ثم نتاج مجهودات جبارة اشتركت فيها أطراف عديدة، على رأسها العائلة والأسرة التربوية.

«أودادي آسيا» حافظة لكتاب الله تحصلت على معدل 19.21 بحاسي مسعود

تمكنت التلميذة «عيسى أودادي آسيا» من مواليد ولاية غرداية، والتي تزاول دراستها في متوسطة محمد بوراس بحاسي مسعود، من الحصول على أعلى معدل على مستوى المقاطعة التربوية في شهادة التعليم المتوسط (19.21).

وإلى جانب الدراسة، فقد تمكنت السنة الماضية من إتمام حفظ القرآن، وتمارس مهنة تعليم القرآن للأطفال خلال الفترة المسائية بإحدى المدارس الحرة بعاصمة النفط.

«كمال بروتن» من قايس يتحصل على أعلى معدل بـ 19.26 بولاية خنشلة

حقق التلميذ «كمال بروتن» أعلى معدل في نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر الولاية بـ19.26 وتقدير امتياز، في انتظار ترتيب المعدلات المتفوقة عبر الوطن، أين يتوقع أن يتحصل على المراتب الأولى وطنيا، أوضح أحد المقربين من العائلة لـ النهار أن هذا الطفل النابغة ظل طيلة مشواره الدراسي في الابتدائي والمتوسط يحقق المراتب الأولى على مستوى الولاية، إلا أنه مع ذلك لم يتلق الدعم المعنوي والمادي من السلطات المحلية المعنية.

«أحمد ڤانة» يتحصل على معدل 19.18 ببرج بوعريريج

أحرز التلميذ «أحمد ڤانة» من برج بوعريريج أعلى معدل في الولاية في شهادة نهاية التعليم المتوسط، حيث تحصل على الشهادة بمعدل 19.18 بتقدير ممتاز، وأدخل أحمد فرحة لا توصف على عائلته ووالديه، أين عبر الوالد «مخلوفي ڤانة» الذي يشتغل كمهندس صاحب مكتب للدراسات، عن فرحته الكبيرة بإنجاز ابنه الذي لم يتفاجأ به كون التلميذ كان مجتهدا ومنظما.

«محبــوب غـادة زينـة الشـرف» الأولــى في سطيف بمعدل 19.16

احتلت التلميذة «محبوب غادة زينة الشرف» الصدارة، حيث تدرس على مستوى متوسطة أحمد عايس بالعلمة على مستوى ولاية سطيف، بمعدل بلغ 19.16، وتعد التلميذة «غادة» من عائلة متكونة من 7 أفراد، حيث أنها الأصغر من بين أخواتها الأربع وابنة عائلة تمتهن التعليم، حيث أن والدها أستاذ بالتكوين المهني في العلمة وأمها مقتصدة بمتوسطة أوهيب عيسى بالعلمة، وقد برز نبوغها منذ كانت في الابتدائي.