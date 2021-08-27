هؤلاء هم أبرز الغائبين عن قائمة بلماضي

شهدت القائمة التي إختارها الناخب الوطني، جمال بلماضي، غياب العديد من الوجوه البارزة، لأسباب مُختلفة، وهذا بمناسبة المواجهتين المُرتقبتين أمام كل من جيبوتي وبوركينفاسو، في إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر الرجل الأول في الخضر، التخلي عن كل من عز الدين دوخة وعدلان قديورة وأيوب عبد اللاوي، بسبب عدم توقيعهم مع أي نادٍ لحد الساعة، رغم إقتراب الميركاتو الصيفي من نهايته.

كما تخلى أفضل مُدرب في إفريقيا، على آدم وناس ومهدي تاهرات بسبب عدم إمتلاكهما لنسق المُنافسة الرسمية، وتجاوز عن هذه النقطة مع جمال بن العمري ويوسف بلايلي لأنهما ركيزتان لا يمكن الإستغناء عن خدماتهما.

وعرفت القائمة النهائية غياب يوسف عطال وفريد بولاية بسبب الإصابة، في حين استبعد زين الدين فرحات ومهدي عبيد لخيارات فنية.

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