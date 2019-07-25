هؤلاء هم أعضاء المكتب السياسي وديوان المستشارين للافلان

أعلنت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال اجتماع دورتها العادية اليوم، عن اعضاء المكتب السياسي للحزب.

ويتألف المكتب السياسي للافلان من ، قمقامي الياس، احمد شاكر ،بوضياف عبد اللطيف ،شكيب جوهري، شكيب سلوقه ،محمد الصالح ،بومهدي احمد ،طيفو بن موسى ،ناصر لطرش ،ناصر يطيش، بوسماحه بوعلام ،بن حده اعمر، مصطفي معزوزي ،ادم قبي ،مكي زليخه ،حوريه رشيد ،جعدي منور

كما اعلنت اللجنة المركزية اليوم عن فائمة اعضاء ديوان المستشارين المتكون من ، سعد الدين فوضل، رفقيه مخرب ،نذير بولقرون ، بعجي ابو الفضل مستشار مكلف بالاتضال، كريم بنور، عبد الحميد سي عفيفي.