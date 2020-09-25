هؤلاء هم أكثر النساء والرجال إثارة للإعجاب في العالم لسنة 2020

نشرت دراسة استقصائية، اليوم الجمعة، قائمة لأكثر النساء والرجال إثارة للإعجاب في العالم لسنة 2020.

وأفادت ذات الدراسة استقصائية التي قامت بها مؤسسة “يوجوف”، أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما وزوجته ميشيل هما أكثر شخصين إثارة للإعجاب في العالم.

وأضافت الدراسة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس الأميركي السابق لأعلى تصنيف منذ إطلاق استطلاع “الأكثر إثارة للإعجاب في العالم” في 2014.

فيما حل الملياردير، بيل غيتس، في المركز الثاني بين أكثر الأشخاص إثارة للإعجاب، بعد أن احتل المركز الأول العام الماضي.

من جهته حل الرئيس الصيني، شي جين بينج، في المركز الثالث.

ومن بين النساء لا تزال ميشيل أوباما تتصدر قائمة أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم.

واحتلت الممثلة، أنجلينا جولي المركز الثاني، فيما حلت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية في المركز الثالث.

هذا وأجرت مؤسسة يوجوف مقابلات مع 45 ألف شخص في 42 دولة.