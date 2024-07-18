هؤلاء هم الفائزون الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن صاحب أعلى معدل في البكالوريا هو مقران محمد أمين الحاصل على معدل 19.62.

وأشار الوزير خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج العامة لشهادة البكالوريا، أن صاحب المرتبة الأولى وطنيا من شعبة العلوم التجريبية ويقطن ببلدية حجوط ولاية تيبازة. معدل المواد الاساسية 20.

أما صاحبة المرتبة الثانية هي ماريا ايناس بمعدل 19.54 ومعدل المواد الاساسية 20 شعبة العلوم التجريبية من ولاية وهران.

في حين تحصلت التلميذة وصال أولم على معدل 19.52 من شعبة علوم تجريبية من ولاية خنشلة على المرتبة الثالثة وطنيا.

أما في فئة ذوي الإحتياجات الخاصة فالمرتبة الأولى كانت من نصيب التلميذة نشلح آلاء تحدي حركي بمعدل 17.67 ومعدل المواد الاساسية 18.03 من شعبة العلوم التجريبية. والمرتبة الثانية أوعريبي شمس الدين تحدي بصري بمعدل 16.62 من ولاية المدية شعبة آداب وفلسفة.