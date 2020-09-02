هؤلاء هم الفائزون بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

علنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو عن أسماء الفائزين بجائزتها “بيان” للإبداع التعبيري باللغة العربية.

ووفق بيان للمنظمة نشرته عبر موقعها الالكتروني فإن جائزة “الشباب” فاز بها أربعة مرشحين من جامعة سرايفو بالبوسنة والهرسك و الجامعة الماليزية للعلوم بماليزيا و طالبين سينغالي ونيجيري.

وبخصوص جائزة “الفتيان” حضي بها مرشحين من كل من البوسنة والهرسك وتايلاندا، وعادت جائزة “الأطفال” الى مرشحين من سنغافورة وسلطنة بروناي.

وكانت الإيسيسكو قد اشترطت تقديم إلقاء تعبيري عبر فيديو قصير مستندا إلى نص حرره باللغة العربية.

وسيتم منح كل فائز من فئة الشباب 2000 دولار أمريكي ومن فئة الفتيان 1500 دولار ومن فئة الأطفال 1000 دولار.