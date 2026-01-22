هؤلاء هم الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر 2025

نالت مؤسسة حدود سليم ETS HADDOUD SALIM، الناشطة في مجال تسويق وتصدير التمور، جائزة أحسن مصدِّر لسنة 2025 في فئة مُصدِّري المنتجات الفلاحية. كما توِّجت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) SPA SONALGAZ بجائزة أفضل مصدِّر في فئة الخدمات.

وفي فئة الصناعة الصيدلانية، حازت الشركة الصيدلانية ألداف - نوفو نورديسك SPA ALDAPH NOVO NORDISK جائزة أحسن مصدِّر لسنة 2025. نظير جهودها في تطوير وتوسيع حضور المنتجات الصيدلانية الوطنية في الأسواق الخارجية. كما أسنِدت جائزة أفضل مصدِّر في فئة الصناعات الغذائية إلى شركة سوبكو بالماري SARL SOBCO.

كما توِّجت مؤسسة عباس تركي سعاد ABBAS TURKI SOUAD «أفضل مصدِّر شاب»، تشجيعًا للمبادرات الريادية الشابة. وتثمينًا لإسهامها المتزايد في دعم ديناميكية التصدير خارج قطاع المحروقات.

ويعكس هذا الحفل التكريمي، الذي احتضنته عاصمة الشرق الجزائري. العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لترقية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي استحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدِّر في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة. الرامية إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. وتحفيزهم على تحسين أدائهم، اعترافًا بالمجهودات المبذولة. ومساهماتهم الفعّالة في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

