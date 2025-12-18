هؤلاء هم الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحّال»، على مراسم حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى، وذلك تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للغة العربية.

وجرت مراسم الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، البروفيسور صالح بلعيد، و عميد جامع الجزائر. الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، إلى جانب نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمثقفين وممثلي الأسرة الأدبية والعلمية.

وتهدف هذه الجائزة إلى ترقية استعمال اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الإدارية والتربوية والعلمية والثقافية والتكنولوجية. وتشجيع البحث العلمي والإبداع الأدبي، ودعم الترجمة إلى اللغة العربية. بما يسهم في تثمين الإنتاج العلمي والمعرفي والارتقاء بمكانة اللغة العربية في مختلف مناحي الحياة.

وقد توِّج عدد من الباحثين والمبدعين تقديراً لمجهوداتهم وإسهاماتهم المتميزة:

في مجال ازدهار اللغة العربية، تم تكريم الصديق بوتيوتة بالجائزة الأولى عن بحثه “مسرد مصطلحات وتعريفات الأقمار الصناعية”. وحصل لخضر فار على الجائزة الثانية عن بحثه المتخصص في المعجم لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. بينما نال الجائزة الثالثة علي كشرود عن مؤلَّفه «الدليل في أحكام الرسم الإملائي».

وعلى صعيد الأدب والإبداع، فازت بالجائزة الأولى في فئة الرواية نانة بابا حني عن روايتها «النّيريّة»، وحصدت الجائزة الثانية في فئة الشعر فاطيمة غربي عن قصيدتها «بناتُ الجياد»، فيما عادت الجائزة الثالثة في فئة المجموعة القصصية لحفيظة ميمي عن مجموعتها «ممنوع رمي الأمشاج».

ويأتي استحداث هذه الجائزة في إطار العناية التي توليها الدولة الجزائرية للغة العربية، باعتبارها ركيزة من ركائز الهوية الوطنية. وأداة أساسية في بناء المعرفة وترقية البحث العلمي وتشجيع الإبداع.