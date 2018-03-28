هؤلاء هم الفائزون والخاسرون من وديتي “تانزانيا” و”إيران”

إنتهت تحضيرات المنتخب الوطني والمواجهتان الوديتان أمام كل من “تانزانيا” و”إيران” بإيجابياتها وسلبياتها، وعرفت تعزيز البعض لأسهمهم وتعقيد آخرين لوضعيتهم.

وتمكن لاعب شبيبة القبائل، سليم بوخنشوش من تقديم مُستوى مقبول على العموم، رغم أنه يبقى مُطالبا بتصحيح مُشكلة تضييع الكُرات.

وعلى نفس النهج سار كل من بونجاح وهني وسوداني ببروزهم بشكل لافت أمام “تانزانيا” قبل أن يتراجع مردودهم أمام “إيران”.

ونُشير لبروز كل من بن موسى، مثله مثل القائد عيسى ماندي الذي إسترجع بعضا من بريقه المفقود في الفترة الأخيرة.

وفي صف الخاسرين نجد الحارس شاوشي الذي لم يكن في أحسن أحواله، مثله مثل رياض محرز وبن سبعيني وبن طالب.

ومن المُنتظر أن يقوم الناخب الوطني، رابح ماجر بإتخاذ قرارت حاسمة في حق العناصر التي لم تكن في مُستوى تطلعاته.