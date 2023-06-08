هؤلاء هم الفنانون الذين كرمهم رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على حفل تكريم المتوّجين بجائزة “علي معاشي” في طبعتها الـ 17 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وكرم الرئيس تبون، الطيب صياد الفائز بالجائزة الأولى عن فئة فن الرواية الأدبية. وخليل عباس عن فئة فن الشعر، وعبد الجليل معلّم في الفنون المسرحية.

كما كرم الرئيس تبون، منال بن هلال الفائزة بالمرتبة الأولى في فئة العمل المسرحي المكتوب. وأيمن مخلوفي الفائز بالمرتبة الأولى عن فئة الأعمال الموسيقية. وخطاب زين العابدين الفائز بالجائزة عن فئة الفنون الغنائية وفنون الرقص.

بالإضافة إلى تكريم العويسي رميساء المتوجة بالجائزة الأولى في الفنون التشكيلية. ومحمد أمين يزيد الفائز بالجائزة الأولى عن فئة الفنون السينمائية والسمعية البصرية.