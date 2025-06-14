هؤلاء هم المتوجون بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 2025

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت، على مراسم حفل اليوم الوطني للفنان، “جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي”، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مراسم حفل اليوم الوطني للفنان، “جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي”، وذلك بحضور الوزير الأول. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتشمل جائزة رئيس الجمهورية تكريم الفائزين في العديد من المجالات الفنية والأدبية، فئة الرواية، الشعر، المسرح المكتوب، الموسيقى. الفنون الغنائية وفن الرقص، الفنون السينمائية والسمعية البصرية، الفنون المسرحية، الفنون التشكيلية والقصة القصيرة.

هذه هي الفئات وأسماء الفائزين

وجاء تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب لسنة 2025، كالآتي: ففي فئة الرواية كانت الرتبة الأولى. من نصيب سامي شعنان، الرتبة الثانية رجاء ماحي، أما الرتبة الثالثة كانت من نصيب خولة حواسنية.

وفي فئة الشعر، توج محمد سليم ميداوي بالرتبة الأولى، آيت بوسعد آكلي بالرتبة الثانية وفاطمة الزهراء بوودن بالرتبة الثالثة.

أما فئة المسرح المكتوب توجب بالرتبة الأولى عبدالوهاب رمضاني، وبالرتبة الثانية أسماء بن أحمد، وبالرتبة الثالثة مسعود عتمة.

وبخصوص فئة الموسيقى كانت الرتبة الأولى من نصيب محمد رمزي بن حراث، والرتبة الثانية لأحمد رامي حسونات أما الرتبة الثالثة. فكانت لعماد عبدالعزيز فلاح.

فيما توج ريان بوكاري بالرتبة الأولى، وعبدالباري كروم بالرتبة الثانية وايمان مامي بالرتبة الثالثة وهذا في فئة الفنون الغنائية وفن الرقص.

وفئة الفنون السينمائية والسمعية البصرية، توج الرتبة الأولى أحمد بلمومن، بالرتبة الثانية عزالدين بن يوسف. والرتبة الثالثة شرف الدين فرحات حجاج.

وتم تتويج لونيس فخرالدين بالرتبة الأولى في فئة الفنون المسرحية، وأيمن فيطس بالرتبة الثانية وشهيناز دربال بالرتبة الثالثة.

أما فئة الفنون التشكيلية، فتوج بالرتبة الأولى بلال شريط، ووليد خلخال بالرتبة الثانية و محمد عز العرب بن المواز بالرتبة الثالثة.

وفي فئة القصة القصيرة عادت الرتبة الأولى لعبدالرزاق عباس، والرتبة الثانية لعبدالرحيم بلغنامي أما الرتبة الثالثة فعادت لنبيل بن دحو.

وتجدر الإشارة إلى أن تكريس تنظيم هذه التظاهرة السنوية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. يأتي تخليدا لمساهمة الأسرة الفنية في ثورة التحرير الوطني وتأكيدا لالتزام السلطات العليا للدولة. بالعمل على ترقية مكانة الفنان وتشجيع المواهب الشابة المبدعة ومرافقتها. وتعزيز دور الثقافة كدرع حصين للوحدة والهوية الوطنيتين وكرافد هام للتنمية الشاملة.

وقد عرفت فعاليات هذا الحفل التي جرت بحضور وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، وعدد من أعضاء الحكومة. مشاركة شخصيات ثقافية وفنية وطنية ونخبة من الفنانين والمبدعين الجزائريين.

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