هؤلاء هم المسموح لهم التبرع بأعضائهم للمرضى!

أفاد طاهر ريان، رئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى حسين داي، أن القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا يؤكد السماح بزراعة الأعضاء.

الأنسجة والخلايا الجذعية ويفتح آفاقا جديدة من خلال أخذ أعضاء الأشخاص المتوفين غير الممناعين في حياتهم.

وهو ما لا يقصي حتما موافقة عائلة المتوفي.

كما أن دائرة المانحين المحتملين ستتسع لتشمل كلا من الأزواج، الإخوة، الأخوات، الآباء، الأمهات، أبناء العم، وأبناء الخال.

بالإضافة إلى العمات والخالات، وبنات وأبناء الإخوة والأخوات، حتى أفراد عائلة الزوج أو الزوجة.

مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وبالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم مضاعفة إنشاء مراكز لزرع الأعضاء بالجزائر.

كما أن القانون الجديد المتعلق بزراعة الأعضاء في الجزائر سيسمح بتوسيح قائمة الأشخاص الذين يمكنهم الترشح للتبرع بأعضائهم.