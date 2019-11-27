هؤلاء هم المعنيون في أولى محاكمات قضايا الفساد الأسبوع القادم

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد، الأسبوع الماضي، ملف مالك مجمع غلوبال موتورز ومن معه في القضية، على المحاكمة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن محاكمة المتهمين في قضية مالك مجمع غلوبال موتورز، رجل الأعمال حسان العرباوي ستكون يوم الإثنين القادم، بعدما صدر قرار الإحالة الأربعاء الماضي.

ويوجد من بين المتهمين في هذه القضية الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزيري الصناعة الأسبقين، محجوب بدة وعبد السلام وبوشوارب.

وأضافت مصادر “النهار أونلاين” أن ملفي الوزير السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني قد تم دمجهما مع القضية.