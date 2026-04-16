هؤلاء هم المُكرّمون بجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر

أشرف الوزير الأول سيفي غريب اليوم الخميس، على حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر بتكليف من رئيس الجمهورية. وفي إطار إحياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل سنة.

وأشرف الوزير الأول على مراسم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر في طبعتها الثانية، على مستوى القطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن، تحت شعار: “نبتكر اليوم… لنصنع جزائر الغد”.

القائمة الإسمية للفائزين

فئة الباحثين:

- ﺧﺮﻓﻲ ﻓﯿﺼﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ 01

– وھﺎب ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺑﻮﻣﺮاح ﯾﺎﺳﯿﻦ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻠﺪرك اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻮﺷﺎوي.

– سماعيل ﺣﺴﺎن، جامعة باتنة 02

فئة الطلبة:

– عيرش مروة، المدرسة العليا للعلوم البيولوجية وهران.

– داود إناس، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

– بوزغران سمية، جامعة الأغواط.

