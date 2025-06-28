هؤلاء هم الناجحون الثلاثة الأوائل في البيام

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن قائمة التلاميذ الناجحين الأوائل في إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025.

وحسب بيان لوزارة التربية، تمثلت قائمة التلاميذ الناجحين الأوائل في شهادة التعليم المتوسط فيما يلي:

في المرتبة الأولى، طلحاوي مريم، بمتوسطة رمضاني حسوني، في ولاية بسكرة، بمعدل 19.58.

وفي المرتبة الثانية، التلميذ باكير أنيس، بمتوسطة خنوش أحمد، في ولاية الجزائر، بمعدل 19.46.

كما جاء في المرتبة الثانية، خداش فاطمة، بمتوسطة عميرة موسى، في ولاية جيجل، بمعدل 19.46.