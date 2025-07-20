هؤلاء هم الناجحون الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا

كشف وزير التربية الوطنية محمد سعداوي، عن الفائزين الثلاثة الأوائل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني.

وحسب وزير التربية، فقد تحصلت على المرتبة الأولى التلميذة رونق بمعدل 19.70 من ولاية سوق اهراس شعبة هندسة كهربائية. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب التلميذة يحياوي ملاك من ولاية معسكر بمعدل 19.52 شعبة الرياضيات. في حين عادت المرتبة الثالثة للتلميذة كامل نرجس من الجزائر وسط شعبة هندسة كهربائية من ثانوية زينب أم المساكين بمعدل 19.52.

وفي صف أشبال الأمة، عادت المرتبة الأولى وطنيا للتلميذ سعادي مؤيد من ولاية الجزائر.