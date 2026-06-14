هؤلاء هم الناجحون الثلاثة الأوائل وطنياً في البيام 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الأحد، عن قائمة الناجحين الثلاثة الأوائل وطنياً في شهادة التعليم المتوسط، دورة 2026.

وحسب بيان للوزارة، تحصلت التلميذة قية إخلاص، من متوسطة العلامة خليفة بن حسن بقمار، في ولاية الوادي، على المرتبة الأولى وطنيا، بمعدل 19.80.

بينما تحصلت التلميذة مزردي رنا، من متوسطة بجاوي العربي، ببسكرة، على المرتبة الثانية وطنيا، بمعدل 19.65.

وحصلت التلميذة بوبيدي بسملة، من متوسطة محمد بن بولعيد، بأريس، بولاية باتنة، على المرتبة الثالثة وطنيا، بمعدل 19.60.

وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة التربية الوطنية بأحر التهاني إلى جميع التلاميذ الناجحين. متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي.

كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق في الدورات القادمة للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في هذه الدورة. داعية إياهم إلى مواصلة الجهد والمثابرة.

وتوجهت الوزارة بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى كافة أفراد الأسرة التربوية على ما بذلوه من جهود متواصلة طيلة السنة الدراسية.

كما شكرت مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والأسلاك الأمنية التي ساهمت بفعالية واقتدارو إنجاح هذا الامتحان الوطني. من خلال توفير الظروف التنظيمية والأمنية الملائمة لضمان سيره في أحسن الظروف.