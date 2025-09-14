هؤلاء هم الوزراء الذين غادروا الحكومة

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، تعديلا حكوميا.

وحسب ما صرح به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، فقد تضمنت القائمة الاسمية للوزراء في التعديل الحكومي إنهاء مهام 6 وزراء.

وصرّح عقون أنه بموجب مرسوم رئاسي، وبعد استشارة الوزير الأول، أنهى رئيس الجمهورية مهام كلٍّ من: