هؤلاء هم الولاة الجدد

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور.

وحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية، فقد تضمنت الحركة الجزئية تعيين 3 ولاة جدد.

ويتعلق الأمر بكل من السادة الآتية أسماؤهم:

-نورالدين رفسة، الوالي المنتدب للدار البيضاء، واليا لولاية إن قزام.

-أمين بن شاولية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، واليا لولاية تيبازة.

-بن أحمد رياض، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بالمسيلة، واليا لولاية باتنة.