هؤلاء هم ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان 2022

يتساءل الجميع كل موسم، عن ضحايا برنامج المقالب الشهير للفنان المصري رامز جلال.

وكالعادة، شوق الفنان جمهوره لبرنامج “رامز موفي ستار”، والذي طبق فيه مقالب مرعبة ومفزعة لضيوفه الفنانين. ويستضيف رامز جلال، نجوم الفن والرياضة ومشاهير العالم العربي.

كما نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية تركي آل الشيخ الذي يرعى البرنامج للسنة الثانية على التوالي البرومو الدعائي لبرنامج ​”رامز موفي ستار”​.

ومن ابرز ضحايا رامز جلال هذا العام: ​درة​، ​وتارا عماد​، وغادة عادل، وهدى المفتي. ومي كساب​، ومايان السيد، ومحمد محمود، وأحمد وفتحي. ومن ابرز نجوم الرياضة ​بيغ رامي​.

هذا وتدور فكرة البرنامج هذه السنة حول دعوة الضيوف للمشاركة في مشهد سينمائي مع الممثل العالمي فاندام. ليقعوا ضحية المقلب الخاص بكل واحد منهم.

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كما كشف الفنان المصري رامز جلال أخيرا، عن البرمو الرسمي لبرنامجه الجديد “رامز موفي ستار”، والذي سيعرض في رمضان. وفاجأ رامز جلال الجمهور بمقلب لم يخطر على البال، حيث سيتعرض ضيوفه من نجوم عرب، لفزع كبير. كما سيتعاون رامز جلال في مقلبه الجديد مع النجم العالمي فاندام. كما نشر جلال البرومو على صفحته بفايسبوك وكتب: “بسم الله توكلنا علي الله. واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم. والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.

برومو رامز موفي ستار حصريا على MBC مصر في رمضان 2022”. https://web.facebook.com/RamezGalalAc/videos/370282794997832/ كما كشف البرمو عن الوجوه الفنية التي ستقع في فخ مقلب رامز جلال ومنهم أحمد ثروت وهنا الزاهد وغيرهم.

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