هؤلاء هم قرّاء صلاة التراويح بجامع الجزائر

كشفت إدارة جامع الجزائر، اليوم الاثنين، عن قائمة أسماء قراء صلاة التراويح في الجامع، خلال شهر رمضان الفضيل.

واختار جامع الجزائر، 8 قراء من دكاترة وشيوخ، من أجل تأدية صلاة التراويح في رمضان.

وجاء في القائمة كل من القارئ الشيخ أحمد شاوش، القارئ الكتور عبد الله عويسي، القارئ الدكتور حسين واعليلي. القارئ الدكتور محمد مقاتلي الابراهيمي، القارئ الشيخ عبد العزيز سحيم، القارئ الشيخ محمد إرشاد مربعي. القارئ الدكتور رضا قارة، القارئ الشيخ ياسين إعمران.