هؤلاء هم من حضروا اجتماع المجلس الأعلى للأمن

أظهرت مشاهد الاجتماع الأعلى للأمن، الذي ترأسه اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حضور عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، إلى جانب مسؤولين سامين مدنيين.

وحسب اللقطات التي بثها التلفزيون الجزائري، فإن رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، قد حضر اجتماع المجلس الأعلى للأمن، حيث جلس على يسار الرئيس تبون.

وعلى الجهة المقابلة لرئيس أركان الجيش بالنيابة، كان يجلس الوزير الأول بالنيابة ووزير الخارجية، صبري بوقادوم.

وإلى جانب اللواء شنقريحة، كان يجلس وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، فيما كان يجلس على الجهة المقابلة له مدير ديوان الرئاسة نور الدين العيادي.

كما شوهد في تلك اللقطات المصورة قائد جهاز الدرك الوطني، وإلى جانبه كان يجلس المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، وعلى الجهة المقابلة لهما وزير السكن ووزير الداخلية بالنيابة، كمال بلجود.