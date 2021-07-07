قناة النهار هؤلاء هم وزاراء الحكومة الجديدة بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2021 - 19:37 شارك غرِّد 168 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957221 اقرأ أيضا مبارك موحوس: هذا ما يجب على التلاميذ التركيز عليه في البكالوريا قناة النهار 17 جوان مختار علالي: لابد من حكومة تيكنوقراطية والإعتماد على الجانب الإقتصادي قناة النهار 24 جوان تزايد في حالات الإصابة بالتوحد.. الأطباء يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 24 جوان فيلود: مواجهة الجزائر في كأس العرب مفيدة لنا للتحضير لكأس إفريقيا قناة النهار 22 جوان